Energia: media sauditi, calo offerta petrolifera russa domina mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attuale assenza del greggio russo dal mercato petrolifero globale è tra le ragioni principali dell’aumento dei prezzi della materia prima a barile. Lo riferisce un’analisi pubblicata dal quotidiano economico saudita “Al Eqtisaditiya”. In base a quanto sottolineato da alcuni esperti citati dal quotidiano non è da escludere un aumento dei prezzi fino a 100 dollari al barile. Infatti, il calo delle esportazioni russe dovuto alla crisi con l’Ucraina e i timori dei mercati hanno fatto fluttuare i prezzi del greggio oltre i 90 dollari. Tuttavia, come sottolineato da alcuni analisti del settore energetico, allo stato attuale delle cose mantenere il mercato stabile è complicato. Uno degli appuntamenti chiave sarà la riunione dell’Opec+ (formata dai Paesi dell’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio e dai produttori al di fuori del Cartello guidati dalla Russia) prevista per il 2 febbraio, quando gli Stati membri dovranno accordarsi su un eventuale nuovo aumento di produzione per sopperire al calo dell’offerta russa. (Res)