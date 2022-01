Grecia: al via oggi dibattito in Parlamento su mozione di sfiducia presentata da Syriza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prenderà il via oggi attorno alle ore 18 il dibattito di tre giorni nel Parlamento di Atene sulla mozione di sfiducia presentata contro il governo dal principale partito di opposizione Syriza. Il dibattito dovrebbe concludersi domenica sera con il voto sulla sfiducia presentata per la cattiva gestione della tormenta di neve Elpis che ha investito nei giorni scorsi il Paese e provocando disagi e danni. "La tempesta di neve ha seppellito le ultime illusioni secondo cui il signor (Kyriakos) Mitsotakis ha la capacità di imparare dai suoi errori e ritardi e dai drammatici risultati delle sue ideologie", ha detto il leader di Syriza, Alexis Tsipras, nel corso di un intervento al Parlamento. “A nome di Syriza, il gruppo parlamentare di Alleanza Progressista ha presentato una mozione di sfiducia contro il peggior governo che il Paese abbia conosciuto dalla caduta della dittatura. Non ci sono vicoli ciechi in una democrazia”, ha aggiunto. Tsipras ha affermato che il governo ha fallito in ogni emergenza degli ultimi anni, a partire dagli incendi che hanno "devastato" parti dell'Attica e dell'Eubea la scorsa estate, la pandemia di Covid-19 e le tempeste di neve, sia di questa settimana che dell'inverno scorso. (segue) (Gra)