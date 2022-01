Grecia: al via oggi dibattito in Parlamento su mozione di sfiducia presentata da Syriza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il premier greco ha riconosciuto che il governo non è stato in grado di rispondere in maniera adeguata ai disagi provocati dalla tempesta di neve Elpis che ha colpito il Paese negli ultimi giorni, offrendo le sue scuse e quelle dell'esecutivo ai cittadini. Nel corso di una riunione del governo, Mitsotakis ha inoltre promesso che sarà aperta un'indagine sul fallimento della società che gestisce la tangenziale di Attiki Odos, che collega la capitale greca, nel mantenere "normali condizioni" di traffico. Il capo del governo ha aggiunto che le migliaia di automobilisti che sono rimasti "intrappolati" lungo l'autostrada nelle loro auto e camion durante la bufera di neve di lunedì saranno risarciti dalla compagnia, il cui amministratore delegato si è dimesso martedì nel bel mezzo delle polemiche sul suo operato. Saranno risarciti anche i passeggeri della linea Atene-Salonicco che hanno incontrato difficoltà a seguito di un incidente a Fthiotis e le abbondanti nevicate causate dal fronte meteorologico di Elpis, ha affermato il premier. Mitsotakis ha affermato che le autorità verificheranno come mai il traffico è stato così pesantemente interrotto sulle strade principali di Atene, inclusa la Mesogeion Avenue. Mitsotakis ha riconosciuto la necessità di un migliore coordinamento tra l'amministrazione centrale e locale, nonché le altre agenzie responsabili, senza citare però il ministero per le Emergenze climatiche e la Protezione civile, nato dall'ultimo rimpasto di governo. (Gra)