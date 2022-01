Kosovo: ministero Difesa, a servizio degli Usa in caso di intervento in Ucraina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia ritirerà i suoi soldati dalle missioni della Nato nella regione in caso di un conflitto tra Ucraina e Russia, ha dichiarato ieri il presidente croato, Zoran Milanovic, commentando le tensioni al confine russo-ucraino nel corso di una visita effettuata alla sede dell'azienda Kras. "Seguo le notizie secondo cui la Nato, non uno Stato separato, non gli Stati Uniti, sta rafforzando la sua presenza nella regione. Non abbiamo nulla a che fare con ciò e non avremo a che farne. Ve lo garantisco", ha dichiarato il capo dello Stato precisando: "Se ci sarà un'escalation ritireremo fino all'ultimo militare croato". Secondo Milanovic, questa crisi "non ha nulla a che fare con Ucraina e Russia, ha a che fare con le dinamiche della politica interna degli Stati Uniti" e il presidente statunitense Joe Biden "che io ho sostenuto" sta attuando un "comportamento pericoloso in materia di sicurezza internazionale". Il presidente croato ha poi criticato il premier croato, Andrej Plenkovic, secondo cui la Croazia è pronta a sostenere l'Ucraina. "Può minacciare la Russia quanto vuole, ma l'Ucraina non fa parte della Nato ed è uno dei Paesi più corrotti in Europa per cui l'Ue dovrebbe stare fuori da questa crisi", ha dichiarato Milanovic. (Alt)