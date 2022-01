Kosovo: premier Kurti difende bontà misure restrittive anti Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kosovo ha introdotto nuove misure restrittive per contenere la diffusione del Covid-19 dopo l'aumento dei contagi registrato nei giorni scorsi. Dallo scorso fine settimana e almeno fino al 4 febbraio in Kosovo è stato introdotto il coprifuoco dalle ore 22 alle 5 di mattina. I ristoranti ed i bar chiudono alle 21, mentre le palestre sono state chiuse fino a data da destinarsi. Chiunque debba entrare nel territorio kosovaro deve dimostrare l'avvenuta vaccinazione, anche con la terza dose; alternativamente bastano due dosi di vaccino più un test negativo al Covid nelle ultime 48 ore. I cittadini non vaccinati sono invece obbligati ad una quarantena di sette giorni dopo l'ingresso in Kosovo. La vaccinazione e i test sono necessari anche per tutti i lavoratori kosovari, inclusi quelli del settore privato. (Alt)