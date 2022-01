Regno Unito: ministra Esteri si difende da accuse per utilizzo aereo privato per viaggio in Australia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri britannica Liz Truss si è difesa dalle accuse di aver utilizzato un aereo del governo invece di voli di linea per recarsi in Australia. Come riporta l'emittente radiotelevisiva "Bbc", la ministra si è recata in Australia per incontrare i rappresentanti del governo e discutere di rapporti bilaterali e dell’accordo di sicurezza Aukus che coinvolge anche gli Stati Uniti. Truss ha insistito sul fatto che "ogni decisione del governo è basata tenendo conto dei fondi", compreso l'uso dell'aereo per il suo viaggio. Tuttavia, la vice leader del Partito laborista, Angela Rayner, ha accusato il Partito conservatore di "sprecare quantità disgustose di denaro pubblico per la propria vanità". La ministra degli Esteri ha però replicato dicendo che l'utilizzo dell'aereo era previsto delle regole stabilite dal codice del dicastero. "Abbiamo un aereo del governo che serve proprio perché i ministri come me possano viaggiare all'estero, che alla fine è un servizio per il popolo britannico", ha detto Truss.(Rel)