Myanmar: Save the Children, 150mila bambini costretti a lasciare le loro case

- A un anno dal colpo di stato militare nel Myanmar la violenza nel Paese continua a intensificarsi, e 150.000 bambini sono stati costretti a lasciare le loro case da febbraio 2021. Lo denuncia tramite un comunicato l'organizzazione non governativa Save the Children, secondo cui "circa il 37 per cento degli sfollati in tutto il Paese sono minori, molti dei quali vivono all'aperto nella giungla, in rifugi improvvisati, esposti a fame, rischi e malattie". Solo nelle ultime due settimane diversi minori sono stati uccisi in numerosi bombardamenti e raid dei militari nello Stato di Kayah e nella regione di Sagaing, compreso il bombardamento di un campo per sfollati interni a Kayah. Lo Stato di Kayah, ricorda la ong, "è stato anche il luogo dell'efferato attacco del 24 dicembre scorso contro almeno 35 civili, inclusi quattro bambini e due membri dello staff di Save the Children. Gli operatori umanitari, entrambi giovani padri appassionati di educazione dei bambini, stavano tornando al loro ufficio dopo aver lavorato a una risposta umanitaria in una comunità vicina quando sono stati coinvolti nell'attacco". (segue) (Com)