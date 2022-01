Myanmar: Save the Children, 150mila bambini costretti a lasciare le loro case (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dati recenti delle Nazioni Unite mostrano che "almeno 405.700 persone sono fuggite dalle loro abitazioni a causa dei combattimenti all'interno del Paese da quando i militari hanno preso il potere quasi un anno fa, con una cifra che è aumentata del 27 per cento solo nell'ultimo mese. Circa il 37 per cento degli sfollati in tutto il Paese sono minori, molti dei quali vivono all'aperto nella giungla, in rifugi improvvisati, esposti a fame, rischi e malattie". Save the Children chiede al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di "trovare il modo di affrontare la crisi e proteggere i bambini da violenze, attacchi e sfollamenti in Myanmar". (segue) (Com)