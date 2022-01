Usa-Egitto: segretario di Stato Blinken a colloquio con l'omologo egiziano Shoukry

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha tenuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri dell'Egitto, Sameh Shoukry. Lo ha riferito tramite una nota il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. Durante il colloquio, Blinken e il suo omologo hanno riaffermato l'importanza del partenariato strategico tra Stati Uniti ed Egitto, e hanno scambiato pareri in merito alla crisi in atto in Ucraina, alle elezioni in Libia e ad altre questioni di interesse regionale e bilaterale. Blinken ha sottolineato l'importanza dei diritti umani nel contesto delle relazioni bilaterali.(Nys)