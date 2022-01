Russia: vicepresidente Commissione europea Dombrovskis, sanzioni anche al settore energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata ancora una giornata di tensioni quella di ieri nel confronto tra la Russia e la Nato sul fronte ucraino. In un contesto politico sempre molto incerto, il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis ha spiegato che il pacchetto di misure sanzionatorie, su cui i Ventisette stanno lavorando insieme agli alleati occidentali e da applicare nel caso di una invasione russa dell'Ucraina, prevede anche sanzioni nel delicatissimo settore energetico. "È chiaro - dice in una intervista al "Sole 24 Ore" - che l'Unione europea e la comunità internazionale devono mostrare solidarietà nei confronti dell'Ucraina dinanzi alla minaccia russa. Stiamo preparando un pacchetto sostanzioso di sanzioni. Ci sarà un impatto per l'economia europea. In un certo senso, i Paesi membri sono pronti a tollerare un possibile effetto negativo sul reddito perché la pace è in pericolo in Europa". "Le sanzioni in preparazione riguarderanno anche il settore energetico, ma non sono nella posizione di discutere in dettaglio le possibili sanzioni", ha aggiunto l'uomo politico. (segue) (Res)