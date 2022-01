Russia: vicepresidente Commissione europea Dombrovskis, sanzioni anche al settore energetico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La recente riunione tra alcune imprese italiane e il presidente russo Vladimir Putin ha provocato una alzata di sopracciglia a Bruxelles, tenuto conto del momento. "Stiamo lavorando piuttosto bene nel mettere a punto le sanzioni economiche; vi è una ampia unità d'intenti tra i paesi membri, compresa l'Italia - ha commentato il vicepresidente -. Tutti i governi si rendono conto che c'è la necessità di difendere la pace sul continente europeo e di dissuadere l'aggressore dal compiere ulteriori passi". Interpellato sui rischi di rappresaglia da parte russa nel caso di nuove sanzioni, l'ex primo ministro lettone ha risposto: "Non posso entrare nei dettagli. Stiamo valutando diversi scenari e possibili alternative alle fonti di approvvigionamento in modo da mitigare i rischi. Il lavoro è ancora in corso", ha concluso Dombrovskis. (Res)