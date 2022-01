Fisco: Ruffini (Agenzia Entrate), recupereremo aiuti per pandemia che non erano dovuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, in una intervista al "Sole 24 Ore" spiega che "il mese scorso la Commissione Ue ha dato il via libera. Adesso la parola spetta al legislatore. In Italia ci sono circa un milione e seicentomila soggetti forfettari. A loro oggi non è esteso l'obbligo di fattura elettronica ma già circa la metà di loro la utilizza". "Quindi - continua il direttore - è già uno strumento che ha preso piede, anche perché dopo la diffidenza iniziale ci si è resi conto delle opportunità che dà questo strumento, grazie anche alla condivisione dei problemi con i professionisti. Il sistema attuale consente ai soggetti Iva di rendere più facili una serie di adempimenti. E ha aiutato la pubblica amministrazione a rilevare in maniera più mirata fenomeni di evasione". Sempre nella lotta all'evasione potrebbe essere utile trasformare le lettere di compliance in accertamento esecutivo per quei contribuenti che invitati dal fisco a dare spiegazioni non lo fanno: "Le lettere di compliance si sono dimostrate un valido strumento per il percorso di avvicinamento del fisco al contribuente perché consentono di segnalare eventuali errori e dare la possibilità a chi le riceve di poterli regolarizzare con pagamenti ridotti senza vedersi arrivare direttamente atti di accertamento o di liquidazione". Quanto alla possibilità di rendere la lettera di compliance direttamente un atto che, decorso un termine, diventa esecutivo, "è una scelta che spetta al legislatore. Laddove dovesse avvenire, è chiaro che si comprimono i tempi ai fini della riscossione". (segue) (Res)