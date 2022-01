Fisco: Ruffini (Agenzia Entrate), recupereremo aiuti per pandemia che non erano dovuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto fiscale collegato alla manovra prevede una sanatoria per le irregolarità su Ricerca e sviluppo: "Il collegato fiscale ha introdotto una forma di riversamento spontaneo dei crediti d'imposta usufruiti indebitamente dal contribuenti per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, anche nel caso in cui l'amministrazione abbia iniziato attività istruttorie. Il legislatore ha previsto che la richiesta possa essere effettuata entro il 30 settembre. E che il modello per il riversamento debba essere approvato dall'Agenzia entro maggio. Faremo di tutto per riuscirci anche prima". Purtroppo i furbetti sono sempre all'opera e questo è accaduto anche per le agevolazioni Covid incassate da chi non avrebbe dovuto ottenerle: "Non abbiamo un obiettivo economico rispetto al recupero. Dobbiamo però essere chiari: non è ammissibile sottrarre risorse, specialmente in questo periodo. Stiamo ricorrendo quindi a tutti gli strumenti a nostra disposizione per analizzare gli accrediti effettuati e recuperare le risorse che sono state indebitamente fruite. È importante che tutto venga recuperato per dare un segnale ai cittadini onesti". Nel 2021 quasi un migliaio di risposte a interpelli. C'è il rischio che si arrivi a un fisco sempre più casistico: "Noi non facciamo che rispondere alle domande che ci vengono poste. Ma da tempo segnaliamo l'urgenza di sfoltire il panorama legislativo tributario. Abbiamo circa 800 norme vigenti che vengono modificate anno dopo anno e tutto questo comporta una giungla in cui è difficile trovare la bussola ed facile, per chi ha intenzione di sottrarsi ai propri doveri, nascondersi dietro qualche cavillo", ha concluso Ruffini. (Res)