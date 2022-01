Imprese: Unicredit e Allianz rafforzano ulteriormente partnership in Italia e all’estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit e Allianz hanno firmato un accordo quadro internazionale che getta le basi per una migliore collaborazione a favore dei clienti di entrambi i gruppi, che vantano una partnership di grande successo nel settore della bancassicurazione fin dal 1996. Stando al relativo comunicato stampa, l’accordo riguarda Italia, Germania, Europa centrale e orientale e massimizza il contributo di entrambi i partner alla futura creazione di valore. Sono previsti investimenti congiunti (inclusi i settori della formazione e del marketing) finalizzati ad una integrazione seamless dei processi e ad accelerarne la digitalizzazione. Verranno anche poste le basi per una collaborazione tra i due gruppi nel settore dell’insure-banking, consentendo a Unicredit di offrire i propri migliori prodotti bancari ai clienti attraverso open platform di Allianz in Germania, Italia e altri paesi. In Italia, Germania, Europa centrale e orientale, Unicredit conta oltre 15 milioni di clienti e il Gruppo Allianz più di 30 milioni. Due accordi saranno firmati per modificare e completare quelli attualmente vigenti in Italia e Germania. (segue) (Com)