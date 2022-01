Imprese: Unicredit e Allianz rafforzano ulteriormente partnership in Italia e all’estero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo per l’Italia comprenderà: il rinnovo fino al 2027 degli accordi attualmente in essere nei settori vita e danni, con margini di flessibilità strategica per Unicredit a partire dal 2024; pieno accesso per i clienti Unicredit ai migliori prodotti di Allianz e ad ulteriori sviluppi in termini di innovazione; ulteriore supporto da parte di Allianz a Unicredit nello sviluppo di una piattaforma e di un modello di servizio integrati; e rafforzamento della formazione e aumento del supporto marketing, finalizzati a migliorare ulteriormente la qualità del servizio e l’offerta ai clienti. Nell’ambito della rinnovata partnership, il prossimo 10 febbraio CreditRas Vita e CreditRas Assicurazioni saranno rinominate rispettivamente UniCredit Allianz Vita e UniCredit Allianz Assicurazioni. L’accordo in Germania, subordinato ad alcuni adempimenti societari, comprenderà ulteriori iniziative per potenziare l’offerta bancassicurativa digitale e il marketing, imprimendo un’ulteriore spinta commerciale alla partnership. (segue) (Com)