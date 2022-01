Imprese: Unicredit e Allianz rafforzano ulteriormente partnership in Italia e all’estero (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo accordo, che segna un passo avanti nell'attuazione del nostro piano, è una testimonianza di ciò che può essere realizzato attraverso una vera, forte ed efficace partnership: mette a fattor comune le nostre migliori offerte alla clientela, l'innovazione e l'integrazione tecnologica a beneficio dei nostri clienti e di quelli di Allianz, a riprova del nostro impegno in questo settore”, ha commentato Andrea Orcel, amministratore delegato di Unicredit. “È un esempio di come intendiamo razionalizzare le nostre joint venture e massimizzare i benefici di tutte le partnership future", ha aggiunto. "Siamo lieti di proseguire e rafforzare la nostra partnership di successo con il Gruppo UniCredit: sono soddisfatto di poter assicurare il futuro della nostra comune base clienti con prodotti e servizi di livello mondiale", ha detto poi Oliver Bäte, Ad di Allianz. (Com)