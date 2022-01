Bei: vicepresidente Vigliotti, all'Italia 13,5 miliardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dettaglio, "il 15,6 per cento del totale delle attività del gruppo Bei sono state fatte in Italia: è arrivata finanza per un totale di 13,5 miliardi, che rappresentano lo 0,76 per cento del Pil, con un aumento del 13,5 per cento rispetto al 2020, generando 76 miliardi di investimenti, pari al 4,3 per cento del Pil, che sono aumentati del 135 per cento. L'effetto leva è stato particolarmente importante". Quanto all'uso dei fondi, "circa 10 miliardi rappresentano prestiti e circa 4 miliardi equity e garanzie erogate dal Fei, il Fondo europeo per gli investimenti che fa parte del gruppo Bei (aiuta le Pmi)". C'è anche il Fondo europeo di garanzia, inizialmente da 25 miliardi, gestito dalla Bei: "L'Italia si è confermata il primo Paese di intervento per il Fondo di garanzia: le iniziative già firmate ammontano a 3 miliardi, che rappresentano circa il 17 per cento delle attività complessive del fondo e si prevede che queste operazioni attiveranno investimenti per oltre 36,7 miliardi". "Questo strumento - conclude Vigliotti - ha dato la possibilità al Fei di dare garanzie e cartolarizzare i portafogli delle banche, liberando risorse alle istituzioni finanziarie nazionall per poi metterle a disposizione di nuove iniziative". (Res)