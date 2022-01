Libia: consigliere Onu Williams incontra incaricato d’affari egiziano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliere speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la Libia, Stephanie Williams, ha incontrato ieri a Tripoli l’incaricato d’affari egiziano Tamer Mustafa, per discutere degli ultimi sviluppi in Libia. Lo ha riferito l’emittente televisiva “218 tv”. Durante l’incontro, le due parti hanno sottolineato la necessità di tracciare un percorso “chiaro” verso le elezioni e fissare una data entro il mese di giugno. (Lit)