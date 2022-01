Spagna: per associazione edili legge alloggi del governo crea incertezza giuridica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione dei promotori edili spagnola (Apce) ha avvertito che qualsiasi cambiamento nelle leggi del settore residenziale potrebbe creare "incertezza giuridica" e contrazione dell'attività produttiva. Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", l'associazione ha espresso il suo sostegno alla sentenza del Consiglio generale della magistratura (Cgpj) che nei giorni scorsi in una sentenza ha ricordato al governo che gli alloggi sono una questione di competenza regionale e non nazionale in riferimento alla bozza presentata dall'esecutivo. Secondo l'Apce la futura legge sugli alloggi, che prevede tra l'altro la regolamentazione dei prezzi degli affitti, "attacca direttamente" la proprietà privata, il che avrà ripercussioni sugli investimenti e la creazione di posti di lavoro nel settore.(Spm)