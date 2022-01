Imprese: Unicredit, nel quarto trimestre utile a 800 milioni, performance robusta per commissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quarto trimestre del 2021, Unicredit ha registrato un utile netto sottostante pari a 800 milioni di euro, in calo del 26,8 per cento rispetto ai tre mesi precedenti, e un Rote pari al 5,4 per cento, in calo di 3,4 punti. Stando ai risultati consolidati approvati dal consiglio di amministrazione, i ricavi totali si sono attestati a 4,4 miliardi di euro, invariati rispetto al trimestre precedente e in rialzo del 4,7 per cento su base annuale, grazie alla robusta performance delle commissioni. I ricavi netti sono pari a 3,6 miliardi, in rialzo del 66,4 per cento, grazie anche ad un margine di interesse che si attesta a 2,4 miliardi, con un incremento di sei punti percentuali su base trimestrale. Le commissioni sono pari a 1,7 miliardi, con rialzi dell’1,8 e dell’11,7 per cento rispettivamente su base trimestrale e annuale. (Com)