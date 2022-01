Libia: fonti stampa, rinviata sessione Consiglio sicurezza Onu su voto per rinnovo mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sessione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite prevista per ieri e dedicata alla votazione per il rinnovo del mandato della Missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), è stata rinviata. Lo ha rivelato l’emittente televisiva libica “Libya Al Ahrar”, secondo la quale il rinvio è stato deciso in seguito alla distribuzione di una bozza di risoluzione presentata dalla delegazione russa e che prevede l’estensione del mandato fino al prossimo aprile. La prima bozza di risoluzione presentata dal Regno Unito prevede invece l’estensione del mandato fino a settembre e la richiesta del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres di nominare un inviato speciale in Libia “senza ulteriore ritardo”. (Lit)