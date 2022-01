Imprese: Unicredit, nel quarto trimestre performance calano esposizioni e sofferenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quarto trimestre del 2021 Unicredit ha registrato un Cet1 capital ratio contabile solido, pari al 15,03 per cento e con un Cet1 ratio pro forma pari al 14,13 per cento, al di sopra della guidance precedentemente fornita al mercato per l’anno scorso. Stando ai risultati consolidati approvati dal consiglio di amministrazione, i dividendi sono stati pari a 114 milioni di euro nel quarto trimestre, in calo del 32,9 e dell’8,2 per cento rispettivamente su base trimestrale e annuale, con un contributo inferiore da Yapi Kredi. Il patrimonio netto tangibile si è attestato a 52,8 miliardi, in rialzo del 4,4 per cento su base annuale, a fronte di un valore contabile tangibile per azione pari a 23,9 euro, in rialzo del 5,7 per cento su base annuale. Le esposizioni deteriorate lorde di Gruppo sono pari a 16,3 miliardi, generando un rapporto tra crediti deteriorati lordi e totale crediti lordi del 3,6 per cento, mentre le esposizioni deteriorate nette si sono attestate a 7,5 miliardi, con un rapporto tra crediti deteriorati netti e totale crediti netti dell’1,7 per cento. Le sofferenze lorde di Gruppo sono pari a 4,5 miliardi nel quarto trimestre, con un rapporto di copertura del 75,1 per cento. Le inadempienze probabili lorde del Gruppo si sono attestate a 10,9 miliardi, con un rapporto di copertura del 46,6 per cento, mentre le esposizioni deteriorate lorde del portafoglio non core si attestano a 600 milioni di euro: l’azzeramento del portafoglio non core nel 2021 è stato completato. (Com)