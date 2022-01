Sardegna: ritardi nei pagamenti, dipendenti sanità pubblica senza stipendio il 27

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brutta sorpresa per i quindicimila dipendenti della sanità pubblica in Sardegna che ieri non si sono visti accreditare, come ogni mese, lo stipendio. La causa? Il passaggio dall'Ats alle singole aziende sanitarie ha prodotto non poche difficoltà. Le Asl, alle quali è tornata la competenza del pagamento degli emolumenti al personale (prima gestito in modo centralizzato dall'Ats), si sono trovate in affanno: hanno pesato le festività di inizio anno e i giorni di blocco per trasferire le competenze come prevede la riforma sanitaria della Regione. E i sindacati si sono immediatamente mobilitati. Il problema, stando a quanto hanno riferito le Asl proprio ai sindacati, è in via di risoluzione: ieri ad aver ricevuto il tanto sospirato bonifico sono stati solo i dipendenti clienti della stessa banca che ha la tesoreria. Per gli altri, lo stipendio dovrebbe essere accreditato oggi. Un ritardo che, come prevedibile, ha scatenato le polemiche sulla riforma voluta dalla giunta regionale guidata da Christian Solinas. Per la Cisl, il ritardato pagamento degli stipendi una volta completato il passaggio di competenze dall'Ats alle singole Asl era prevedibile dal momento che la "riforma è calata dall'alto ed è entrata in vigore senza aver predisposto gli atti necessari". (Rsc)