Imprese: Unicredit, nel 2021 utile netto in rialzo, ricavi salgono a 18 miliardi

- Unicredit ha chiuso il 2021 con un utile netto pari a 3,9 miliardi di euro, con un rialzo di 2,6 miliardi su base annuale e superando la guidance superiore a 3,7 miliardi, con un Rote sottostante del 7,5 per cento. Stando ai risultati consolidati approvati dal consiglio di amministrazione, i ricavi si attestano a 18 miliardi di euro, con un incremento del 4,8 per cento su base annuale e un risultato superiore alla guidance di 17,5 miliardi precedentemente comunicata al mercato. Salgono del 34,5 per cento su base annuale i ricavi netti, pari a 16,3 miliardi, mentre il margine di interesse si attesta a 9,1 miliardi con un calo di quattro punti percentuale, dovuto ai minori volumi medi di finanziamenti performing e tassi sui crediti performing della clientela. Sempre nel 2021, le commissioni si sono attestate a 6,7 miliardi, in rialzo del 12,1 per cento su base annuale, mentre i dividendi sono saliti del 25,2 per cento a 520 milioni. (Com)