Ue: Boujnah (Euronext), la corsa dei prezzi è destinata a durare

- "La corsa dell'inflazione non è temporanea, ci sono ragioni strutturali a spingere i prezzi verso l'alto: dobbiamo fare attenzione all'impatto che questo può avere sui mercati e sulla crescita". Lo ha detto a "La Stampa" Stéphane Boujnah, amministratore delegato di Euronext, il colosso della finanza che controlla anche Borsa Italiana e gestisce il 25 per cento del trading europeo, vede un 2022 di ripresa grazie al traino del Recovery e alla frenata del Covid. Non è preoccupato dal quadro politico italiano nei giorni dell'elezione del Capo dello Stato: "Siamo davanti ad una forte crescita in Italia e in Europa, con la fiducia che il 2022 e il 2023 saranno anni non più di pandemia ma di post Covid e di transizione green. Certo le criticità sono importanti: l'uscita dagli stimoli delle banche centrali, l'incertezza legata a inflazione e tassi di interesse. Questo spiega gran parte della pressione sui mercati, ma al momento credo che la crescita sia rassicurante". Bce e Fed vanno in direzione contraria e Lagarde affronta spaccature dentro la stessa Bce: "Di certo la divergenza tra Fed e Bce, con almeno tre rialzi dei tassi previsti in America quest'anno e nessuno in Europa, è molto significativa. Siccome buona parte dell'inflazione dipende dall'energia, c'è una percezione molto diversa a seconda di quanto ciascuno deve farci i conti. Sia a livello individuale, tra chi va a lavorare in auto o in metropolitana, sia tra i diversi Paesi, a seconda di quanto possono sfruttare fonti alternative, dal nucleare alle rinnovabili. E tutto questo incide nel dibattito dentro le istituzioni". (segue) (Res)