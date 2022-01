Ue: Boujnah (Euronext), la corsa dei prezzi è destinata a durare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un dibattito, quello sulla natura temporanea dell'inflazione, - continua l'amministratore delegato - destinato ad attraversare tutto il 2022, e a far tornare d'attualità temi degli anni Settanta come l'indicizzazione dei salari all'inflazione. Forme di adeguamento dei salari hanno un senso solo se la corsa dei prezzi non è transitoria. E io credo lo sia solo in parte". Boujnah osserva che "l'idea di Lagarde è che l'inflazione dipenda dalle difficoltà negli approvvigionamenti e dalle materie prime, ma io penso che ci sia una componente strutturale legata alla transizione ecologica: finché questa trasformazione non sarà terminata, avremo un impatto sui prezzi". "Eventuali aumenti dei tassi - conclude - ridaranno alle banche l'opportunità di migliorare i margini e trarrà benefici anche chi lavora nell'energia. Soffrirà chi non potrà permettersi di scaricare sui clienti l'impatto dell'inflazione. Ma mi aspetto che la crescita continuerà". (Res)