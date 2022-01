Kosovo: premier Kurti su indagini membri Lista serba, spetta a magistratura accertare verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo Albin Kurti, chiamato a commentare oggi l'apertura di un'indagine a carico di 15 rappresentanti della Lista serba, ha detto che la giustizia dovrà fare il suo corso. "Il settore della giustizia è indipendente dal potere esecutivo nella Repubblica del Kosovo. Siamo uno Stato democratico in cui i poteri sono divisi e quindi il governo non interferisce nelle eventuali violazioni della legge e della Costituzione in Kosovo. Questo è un compito svolto dall'accusa, dalla magistratura e da altri meccanismi di esecuzione", ha dichiarato Kurti ripreso dal quotidiano "Telegrafi". (segue) (Alt)