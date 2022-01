Quirinale: domani alle 8:30 riunione delegazioni M5s-Pd-Leu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto si apprende, si svolgerà domani mattina, alle 8:30, un incontro tra le delegazioni di Movimento cinque stelle, Partito democratico e Liberi e uguali per decidere il comportamento di reazione nel caso in cui venisse confermata, da parte del centrodestra, la candidatura per il Quirinale del presidente del Senato, Elisabetta Casellati. Il presidente del M5s, Giuseppe Conte, il segretario del Pd, Enrico Letta ed il leader di Leu, Roberto Speranza, si sono intanto riuniti su Zoom, poco fa, al termine del vertice del centrodestra. (Rin)