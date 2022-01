Quirinale: Provenzano (Pd) rilancia tweet Letta contro candidatura Casellati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- "Meglio ribadire". E' quanto afferma su Twitter il vicesegretario del Partito democratico, Giuseppe Provenzano, che ha rilanciato il tweet con cui l'altro ieri il leader del Pd, Enrico Letta, spiegava la regioni del no alla candidatura per il Quirinale del presidente del Senato, Elisabetta Casellati. "Proporre la candidatura della seconda carica dello Stato, insieme all'opposizione, contro i propri alleati di governo sarebbe un'operazione mai vista nella storia del Quirinale - osservava Letta -. Assurda e incomprensibile. Rappresenterebbe, in sintesi, il modo più diretto per far saltare tutto". (Rin)