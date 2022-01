Corea del Nord: Pyongyang conferma test balistico, Kim visita "importante" fabbrica d'armi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non ha raggiunto un accordo in merito alla proposta degli Stati Uniti di imporre nuove sanzioni a funzionari del governo della Corea del Nord, a seguito dei test balistici effettuati da Pyongyang nelle ultime settimane. La proposta degli Stati Uniti, discussa nel corso di una riunione a porte chiuse del Consiglio il 20 gennaio, è stata bocciata da Russia e Cina, che sono state accusate da Washington di lasciare "carta bianca" a Pyongyang. La Corea del Nord ha lanciato sei missili balistici tra il 5 e il 17 gennaio scorsi. "Abbiamo queste sanzioni per un motivo, e il fatto che uno qualsiasi degli Stati membri (del Consiglio di sicurezza) si opponga a sanzioni sulla base di criteri concordati dall'intero Consiglio a mio parere dà carta bianca alla Repubblica Popolare Democratica di Corea", ha dichiarato dopo il voto l'ambasciatrice Usa all'Onu, Linda Thomas-Greenfield. Sette Paesi membri del Consiglio di sicurezza Onu e il Giappone hanno pubblicato una dichiarazione congiunta che esprime una "condanna" della Corea del Nord per i suoi "atti in violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza Onu". (segue) (Git)