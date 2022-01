Corea del Nord: Pyongyang conferma test balistico, Kim visita "importante" fabbrica d'armi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha suggerito il 19 gennaio la possibilità di una ripresa dei test di armi nucleari e missili balistici intercontinentali, in risposta alle nuove sanzioni adottate a suo carico dagli Stati Uniti. Un incontro di partito tenutosi a Pyongyang è culminato nell'ipotesi di una ripresa delle "attività" che erano state sospese per alimentare il clima di fiducia con l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Durante l'incontro di partito sono state discusse "azioni pratiche per aumentare la nostra forza fisica in maniera più affidabile ed efficace", secondo quanto riferito dall'Agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency". L'incontro del Comitato centrale del Partito del lavoro nordcoreano è stato presieduto dal leader Kim Jong-un; durante l'incontro i vertici del partito hanno anche deciso di celebrare "significativamente" il 110mo anniversario della nascita del fondatore della Corea del Nord Kim Il-sung, il prossimo 15 aprile, e l'80mo anniversario della nascita di suo figlio, Kim Jong-il, il 16 febbraio. (segue) (Git)