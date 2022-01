Ucraina: Usa chiedono convocazione Consiglio di sicurezza Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno chiesto che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Onu) si riunisca pubblicamente lunedì, 31 gennaio, per discutere "l'atteggiamento minaccioso" della Russia nei confronti dell'Ucraina e l'ammassamento di forze militari russe al confine tra i due Paesi. Lo ha annunciato ieri l'ambasciatrice degli Stati Uniti all'Onu, Linda Thoms-Greenfield. "La Russia è impegnata in nuove attività di destabilizzazione nei confronti dell'Ucraina, e pone una chiara minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali e alla Carta dell'Onu", ha accusato l'ambasciatrice. "Questo non è il momento di restare a guardare. E' necessaria la piena attenzione del Consiglio, e lunedì ci aspettiamo una discussione propositiva". (segue) (Nys)