Ucraina: Usa chiedono convocazione Consiglio di sicurezza Onu (2)

- Gli Stati Uniti, in coordinamento con alleati e partner, sono pronti a rispondere in maniera decisa qualora la Russia decida di invadere ulteriormente il territorio ucraino. Lo ha detto il presidente statunitense, Joe Biden, all'omologo ucraino Volodymyr Zelensky nel corso di un colloquio telefonico. Stando a quanto riferisce la relativa nota ufficiale della Casa Bianca, il capo dello Stato Usa ha anche "sottolineato l'impegno degli Stati Uniti per la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina", precisando che "gli Stati Unitihanno fornito all'Ucraina oltre mezzo miliardo di dollari in sviluppo e assistenza umanitaria nell'ultimo anno". Il comunicato prosegue evidenziando che è allo studio "un ulteriore sostegno macroeconomico per aiutare l'economia ucraina in mezzo alle pressioni derivanti dal rafforzamento militare della Russia". (segue) (Nys)