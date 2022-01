Giappone: Covid, bilancio giornaliero prossimo a 80mila contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha registrato un nuovo record giornaliero di contagi da Covid-19 per il terzo giorno consecutivo, avvicinandosi per la prima volta alla soglia di 80mila contagi. Nelle ultime 24 ore le autorità sanitarie del Paese hanno confermato 78.920 nuovi casi, e 27 delle 47 prefetture del Paese hanno registrato record locali di contagi; a Tokyo, in particolare, ne sono stati diagnosticati 16.538, un dato che ha eclissato il record di 14.086 casi toccato lunedì 26 gennaio. In un solo giorno sono stati registrati nel Paese anche 47 decessi attribuiti al Covid-19. Lo stato di quasi-emergenza decretato dal governo del primo ministro del Giappone Fumio Kishida in 34 delle 47 prefetture del Paese è entrato ufficialmente in vigore ieri, 27 gennaio, e si protrarrà almeno sino al 20 febbraio. Lo stato di quasi-emergenza era già in vigore a Tokyo, Osaka, Hokkaido e 13 altre prefetture. (segue) (Git)