Usa: Corte Suprema dà il via libera all'esecuzione di una condanna a morte in Alabama

- La Corte Suprema degli Stati Uniti ha autorizzato ieri l'esecuzione della condanna a morte di Matthew Reeves, agli arresti dal 1996 per l'omicidio di un uomo durante una rapina. La Corte ha votato 5-4 in favore della richiesta avanzata dallo Stato Usa dell'Alabama, che intende procedere all'esecuzione tramite iniezione letale. I legali di Reeves affermano che i diritti del condannato siano stati violati, in quanto la condanna ignorerebbe una disabilità mentale dell'uomo e il suo diritto a scegliere in che modo debba essere eseguita la condanna: un'alternativa all'iniezione letale sarebbe infatti l'ipossia tramite azoto. Tale obiezione era stata accolta da una corte distrettuale, ma è stata respinta dalla Corte Suprema. (Nys)