Giappone: la pandemia rallenta l'afflusso di popolazione a Tokyo

- L'afflusso netto di popolazione verso la capitale del Giappone, Tokyo, ha subito un ulteriore rallentamento nel 2021, confermando le tendenze innescate dalla pandemia già l'anno precedente. Secondo i dati forniti oggi dal governo giapponese, lo scorso anno il numero di persone trasferitesi a Tokyo ha superato di appena 5.433 unità quello delle persone che invece hanno lasciato la capitale: un calo di 25.692 persone rispetto al 2020, e il bilancio più basso dal 2014. Secondo i dati del ministero dell'Interno, nel 2021 si sono trasferiti in tutto a Tokyo 420.167 persone, 12.763 in meno rispetto al 2020; le persone che invece hanno lasciato la capitale sono state 414.734, 12.929 in più rispetto all'anno precedente. (Git)