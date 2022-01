Corea del Sud: Covid, superata soglia di 16mila casi giornalieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie della Corea del Sud hanno segnalato per la prima volta un bilancio giornaliero di oltre 16mila contagi: nelle ultime 24 ore ne sono stati diagnosticati 16.096, trasmessi per la maggior parte a livello locale. Il dato rappresenta per il Paese il quarto record giornaliero di contagi consecutivo. Il totale dei casi registrati nel Paese dall'inizio della pandemia è aumentato a 793.582, mentre i decessi complessivamente attribuiti al Covid-19 sono stati 6.678. Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha chiesto questa settimana una rapida svolta nelle misure di contenimento pandemico alla luce della diffusione della variante Omicron del coronavirus; il presidente ha sollecitato i cittadini sudcoreani a indossare mascherine, farsi vaccinare e astenersi dal viaggiare durante il periodo del capodanno lunare, che quest'anno cade il primo febbraio. (Git)