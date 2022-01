Egitto-Italia: firmato protocollo d'intesa con AlmavivA per sviluppo ferrovie del Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società TransIT dell'autorità delle Ferrovie egiziane e la società italiana AlmavivA Spa hanno firmato un protocollo d'intesa per collaborare a progetti tecnologici al servizio delle ferrovie egiziane e dei sistemi di trasporto passeggeri. Lo scrive la stampa egiziana, precisando che anche il ministero dei Trasporti del Cairo ha confermato che l’Egitto vuole avvantaggiarsi dell’esperienza della società italiana per la formazione di ingegneri e tecnici egiziani e per trasferire la tecnologia moderna da utilizzare in tutti i settori dei trasporti, in particolare ferrovie e metropolitane nel campo dei varchi elettronici, dei sistemi di prenotazione e delle telecamere. Da parte sua, Alberto Tripi - fondatore dell'azienda italiana - ha espresso soddisfazione per la collaborazione con il ministero dei Trasporti egiziano nel campo delle tecnologie, dell'informazione e del trasferimento di competenze moderne.(Cae)