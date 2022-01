America Latina: rapporto Cepal, 86 milioni di persone nella povertà estrema (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organo dell'Onu ritiene ad ogni modo che la pandemia può rappresentare "un'opportunità storica per avanzare verso un sistema di protezione sociale universale, integrale, sostenibile e resiliente". La Cepal chiede in questo senso di "avanzare verso uno stato sociale con una visione del futuro" e per fare questo segnala la necessità di "nuovi patti politici e fiscali per la sostenibilità finanziaria di un sistema di protezione universale". La commissione Onu ritiene quindi indispensabile "affrontare i nodi strutturali che generano le diverse brecce di diseguaglianza, di genere, ed etniche". "Senza uguaglianza non c'è sviluppo sostenibile" afferma la Cepal, secondo la quale è indispensabile inoltre un incremento degli investimenti pubblici in salute in quanto "non ci sarà ripresa economica se non si controlla la crisi sanitaria". (segue) (Abu)