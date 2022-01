Usa: dem puntano su credito d'imposta bambini per vincere resistenza Manchin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato democratico statunitense James Clyburn ha fatto sapere che il partito è disposto ad abbassare i limiti di reddito per le famiglie per accedere al credito d'imposta per bambini ampliato, qualora tale mossa aiuti a vincere le resistenze del senatore centrista Joe Manchin, principale oppositore interno al piano per welfare e clima messo a punto dall’amministrazione del presidente Joe Biden. In un’intervista al quotidiano “Washington Post”, Clyburn ha affermato di ritenere che i democratici abbiano ancora margine di manovra per coinvolgere Manchin con un'espansione al credito d'imposta sui bambini dopo la sua recente scadenza. Il democratico numero 3 della Camera – dopo la presidente Nancy Pelosi e il leader della maggioranza Steny Hoyer - ha detto che Manchin ha detto "molto chiaramente" di conservare preoccupazioni sulla struttura dell'espansione, ma Clyburn non pensa che il senatore sia del tutto contrario in merito.(Nys)