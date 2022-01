Usa: McConnell, Biden non “esternalizzi” nomina corte suprema a “sinistra radicale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della minoranza repubblicana al Senato statunitense, Mitch McConnell, ha esortato il presidente Joe Biden a "non esternalizzare" la nomina per il posto vacante della Corte Suprema "alla sinistra radicale". Lo scrive il sito statunitense “Axios”, ricordando che i commenti del leader conservatore arrivano dopo la divulgazione della notizia circa le dimissioni del giudice Stephen Breyer dal massimo tribunale statunitense. "Il popolo americano ha eletto un Senato che è equamente diviso in 50-50 (fra democratici e repubblicani). Nella misura in cui il presidente Biden ha ricevuto un mandato, è stato quello di governare dal centro, gestire le nostre istituzioni e unire l'America", ha affermato McConnell. Il senatore del Kentucky si è anche congratulato con Breyer per la sua decisione di ritirarsi, dicendo che "richiede rispetto e affetto in tutto il mondo del diritto, compresi coloro che non sono d'accordo con la sua filosofia giuridica". “L'impegno per la giustizia di Breyer, in particolare a favore di una una magistratura apartitica e non politicizzata è stato particolarmente ammirevole", ha aggiunto. Nelle scorse ore Biden ha affermato che intende annunciare il suo candidato entro la fine di febbraio. Il presidente ha aggiunto che seguirà la sua promessa elettorale di nominare una donna di colore, dicendo che "è attesa da tempo".(Nys)