Ucraina: Usa, chiesto a Cina di usare la sua "influenza" su Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno fatto appello alla Repubblica popolare cinese affinché Pechino usi la sua "influenza" sulla Russia per scoraggiare un'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca. Lo ha detto Victoria Nuland, sottosegretario di Stato Usa per gli Affari politici. "Chiediamo a Pechino di usare la sua influenza su Mosca per incoraggiare la diplomazia, dal momento che se ci sarà un conflitto in Ucraina, non sarà un bene neanche per la Cina".(Nys)