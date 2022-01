Quirinale: Toti, Casellati uno dei nomi, Salvini verificherà disponibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I nomi” su cui il centrodestra potrebbe compattarsi per un voto unitario domani alla Camera “sono quelli che abbiamo presentato nella conferenza stampa dei giorni scorsi e la Casellati non era nella terna in quanto seconda carica dello Stato. Ma potrebbe essere un nome eventualmente spendibile: ora Salvini parlerà con lei e se ci fosse una disponibilità è possibile che vada così”. Lo ha affermato il cofondatore di Coraggio Italia, Giovanni Toti, lasciando Montecitorio. “Sulla Casellati credo sia difficile trovare una convergenza, ma nella seconda chiama vedremo”, ha aggiunto, ricordando che il suo “è il nome più prestigioso nel campo del centrodestra”. (Rin)