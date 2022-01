Colombia: gruppi armati attaccano una missione Onu, nessun ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una missione delle Nazioni Unite (Onu) è stata attaccata da un gruppo armato in una zona rurale del dipartimento di Guaviare, in una regione centrale della Colombia. Lo riferisce la stessa rappresentanza Onu in Colombia in un comunicato nel quale denuncia l'aggressione e il tentativo di intimidazione. La missione composta da tre veicoli, si legge nel comunicato, è stata intercettata nella zona rurale del Guayabero da un gruppo armato che ha costretto il personale a scendere dalle auto, due delle quali sono poi state incendiate. Nessun membro della missione è risultato ferito, chiarisce la nota. La missione Onu ha quindi ribadito la sua "preoccupazione per il persistere di fatti di violenza nelle zone oggetto degli Accordi di pace e respinge ogni tentativo di intimidazione". Il sistema delle Nazioni Unite in Colombia continuerà ad accompagnare gli sforzi dei colombiani per consolidare la pace nel Paese", conclude la nota. (segue) (Vec)