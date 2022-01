Roma: tavolo su movida, più controlli al centro, per ora nessuna ordinanza su orari commercio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maggiori controlli per scongiurare l'emissione di un'ordinanza sindacale che imponga la chiusura dei locali e degli esercizi pubblici del centro storico fino Roma a mezzanotte. Questo quanto emerso oggi da un tavolo al dipartimento Commercio del Campidoglio, presieduto dall'assessora allo Sviluppo economico, Monica Lucarelli, e a cui hanno partecipato le associazioni di categoria e i presidenti dei Municipi I e II, Lorenza Bonaccorsi e Francesca Del Bello. Il tavolo, a quanto si apprende da fonti dell'assessorato, è stata l'occasione per fare il punto sulla situazione della movida selvaggia nelle aree del centro, da Trastevere a Campo del Fiori, e per cercare una soluzione idonea che non gravi sui commercianti ma assicuri la serenità dei residenti. Il tavolo, a quanto si apprende dalle stesse fonti, sarà convocato nuovamente con il coinvolgimento della prefettura poiché si è ritenuto necessario chiedere un maggiore controllo e gestione dell'ordine del pubblico. Al momento l'ordinanza che limita gli orari di chiusura alla mezzanotte resta una ipotesi in campo ma la volontà del Campidoglio, a quanto si apprende, è scongiurarla a fronte di un aumento dei controlli. "Il tavolo di oggi conferma che la concertazione e il confronto portano alle migliori soluzioni. Il nostro obiettivo è dare a Roma una buona movida, che garantisca i diritti di tutti e non danneggi né i commercianti né i residenti", spiega l'assessora Lucarelli. (Rer)