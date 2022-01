America Latina: rapporto Cepal, 86 milioni di persone nella povertà estrema (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto sul Panorama sociale dell'America Latina segue quello pubblicato sempre dalla Cepal il 12 gennaio dove si proietta che a fine 2022, l'economia dell'America Latina e Caraibi rallenterà il suo ritmo di crescita, passando dal 6,2 per cento registrato nel 2021 al 2,1 per cento dell'anno in corso. Una frenata, si legge nel rapporto "Bilancio preliminare 2021", che si produce in un "contesto di importanti asimmetrie tra i Paesi sviluppati, emergenti e in via di sviluppo, in merito alla capacità di applicare politiche fiscali, sociali, monetarie di salute e vaccinazione", per uscire dalla crisi legata all'emergenza pandemica. "Il rallentamento atteso per il 2022" impone la necessità di "rafforzare la crescita come elemento centrale delle politiche", ha detto Barcena. (segue) (Abu)