Usa: “Nyt”, da Pentagono nuova direttiva per prevenire vittime civili in attacchi

- Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha emesso una nuova direttiva volta a ridurre le vittime tra i civili durante le operazioni militari all’estero. Lo riferisce il “New York Times”, evidenziando che la misura giunge dopo che lo stesso quotidiano della Grande Mela ha pubblicato diverse inchieste a proposito di attacchi Usa che hanno coinvolto civili in Siria e Afghanistan. Il capo del Pentagono, Lloyd Austin, ha ordinato ai militari di rafforzare i propri sforzi per prevenire le vittime tra i civili e migliorare il modo in cui il dicastero indaga su questi incidenti nelle operazioni di combattimento. Nella sua dichiarazione in merito, Austin ha messo in moto una serie di misure che secondo i funzionari militari puntano a cambiare il modo in cui i comandanti sul campo pensano al loro lavoro, promuovendo una cultura in cui considerano la prevenzione dei danni ai civili come una parte fondamentale delle loro missioni. "Possiamo, miglioreremo gli sforzi per proteggere i civili", ha affermato Austin in una direttiva di due pagine ai massimi funzionari civili e militari. "La protezione di civili innocenti nella conduzione delle nostre operazioni rimane vitale per il successo finale delle nostre operazioni e come un imperativo strategico e morale significativo", ha aggiunto.(Nys)