Roma: Fipe-Confcommercio, confronto e collaborazione su mala movida, pronti a steward per criticità

- Nell'incontro odierno al dipartimento Commercio con l'assessora allo Sviluppo economico Monica Lucarelli - "abbiamo discusso di quali potessero essere le misure da adottare per alleggerire ed arginare il fenomeno della 'mala movida' in alcune zone della città dove, però, si può parlare più di micro criminalità che di mala movida", spiega il presidente Fipe-Confcommercio Roma Sergio Paolantoni, interpellato da "Agenzia Nova". "Siamo tutti d'accordo che serva un maggior controllo della forze di polizia non solo di presenza ma di controllo attivo a tutela dei residenti e anche delle attività lecite. Noi siamo pronti a fare la nostra parte e saremmo anche d’accordo sulla possibilità di anticipare l’orario di chiusura dei nostri locali a patto che tutti rispettino le normative comunali in materia di vendita degli alcolici". Al confronto era presente anche Claudio Pica presidente Fiepet Confesercenti. Tra le proposte avanzate anche quella della creazione di figure di supporto come degli steward che possano coadiuvare le forze di polizia per individuare situazioni di criticità. Occhi puntati, poi, ai minimarket "che non sempre rispettano le regole a differenza dei nostri associati". Collaborazione massima e confronto costante con gli associati le parole d'ordine di Fipe- Confcommercio Roma perché "non sono più tollerabili situazioni di mala movida e mancato rispetto del territorio" che "creano solo un danno ai tanti esercenti regolari". (Rer)