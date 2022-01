Quirinale: Crippa (M5s), convergenza su candidati con Pd e Leu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento cinque stelle "ha da sempre espresso grande apprezzamento per il lavoro portato avanti dal presidente Mattarella. I numeri raccolti oggi dal presidente tengono sicuramente conto del voto espresso anche dal M5s. È evidentemente una carta che non possiamo evitare di mettere sul tavolo della discussione per tenere unita la maggioranza di governo. Una maggioranza che un anno fa, in piena emergenza pandemica, ha risposto all’appello lanciato proprio dal presidente Mattarella". Lo ha detto questo pomeriggio il capogruppo del M5s alla Camera, Davide Crippa, a La7. "Si tratta di un nome ampiamente condiviso al tavolo con Pd e Leu, che deve essere valutato attentamente anche nel confronto con il centrodestra. Andremo al tavolo insieme ai democratici e al partito di Speranza - ha aggiunto il parlamentare - presentando soluzioni su cui abbiamo discusso e su cui c’è convergenza. Serve però una disponibilità da parte del centrodestra per chiudere un percorso, come si aspettano i cittadini. Draghi? Siamo convinti che debba continuare la propria azione governativa. La rinegoziazione del Patto di stabilità, per fare un esempio, è un elemento su cui da presidente del Consiglio può dare una grande mano al Paese. Spostarlo al Quirinale aprirebbe tutt’altro scenario". (Rin)