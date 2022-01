© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in corso una caccia all'uomo a Houston, Texas, dopo che tre agenti del dipartimento di polizia locale sono stati colpiti con colpi d'arma da fuoco. Lo riferisce la polizia su Twitter, precisando che i sospetti sono fuggiti su un veicolo Mercedes-Benz bianco e non sono ancora stati arrestati. Le condizioni dei tre poliziotti feriti non sono ancora note.(Nys)